Айя-София: мечеть как политика

Турецкие активисты, которые в течение многих лет боролись за превращение в мечеть собора Святой Софии в Стамбуле, празднуют победу. Они говорят, что именно этот статус "лучше всего отражает идентичность Турции, как преимущественно мусульманской страны". Недавние опросы населения также показали, что большинство турок поддерживали это изменение.

The end of religious tolerance in #Turkey



Turkish President Recep Tayyip Erdogan re-converted Istanbul’s #HagiaSophia (originally a Christian Basilica) into a #mosque Friday, after a court ruled that a 1930s decision to make the iconic building into a museum had been unlawful pic.twitter.com/aiyLI7B84u — blakandblack (@BlakandBlack) July 10, 2020

В пятницу высший административный суд страны отменил декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года, по которому Айя-София была превращена в музей.

"Как и все наши мечети, Айя-София будет держать свои двери широко открытыми для местных жителей и иностранцев, для мусульман и немусульман", - сказал, подписав соответствующий указ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о храме, который был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Международная организация и Евросоюз выразили глубокое сожаление в связи с тем, что решение о смене статуса было принято без предварительного диалога.

Les Turcs louent Erdogan devant Sainte-Sophie pour célébrer sa conversion en mosquée.#HagiaSophia#Turkeypic.twitter.com/t4SVinnL6Q — Francky Christian Yangakouasso (@FranckyYoung1) July 10, 2020

"С превращением собора Святой Софии в мечеть популярность Эрдогана возрастёт на несколько процентов, но это эфемерно, - говорит научный сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики Сонер Чантай. - _А вот ущерб такого преобразования для репутации Турции на мировой арене будет необратимым и весьма значительным".

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From church to mosque to museum to now once more a place of prayer.



Here is a brief history of the 1,483-year-old engineering marvel #HagiaSophia. pic.twitter.com/xQAYljk8kl — TRT World (@trtworld) July 10, 2020

Более 1000 лет собор Святой Софии, основанный в VI веке византийским императором Юстинианом Великим, считался самым большим в христианском мире, но после захвата османами Константинополя в 1453 году был переделан в мечеть. Последние 86 лет Айя-София была музеем. Предыдущая попытка вновь превратить её в мечеть была предпринята два года назад. Но тогда Верховный суд Турции эту просьбу отклонил.