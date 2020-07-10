У каждого пятого москвича формируется иммунитет к коронавирусу

Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил в пятницу, что у 21,7% москвичей «формируется иммунитет к COVID-19». Об этом, по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, свидетельствуют результаты четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошел в российской столице с 19 июня по 2 июля. За две недели в исследовании приняли участие 98 тысяч человек.

«Темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается», - сказала она.

Массовое тестирование на антитела началось в Москве 15 мая. Москвичам предлагают бесплатно записаться и пройти тест в одном из 30 пунктов сдачи крови. Оперштаб сообщил, что с 1 июня среднесуточный темп прироста заболевших за две недели снизился в пять раз.

Ранее о том, что пики заболеваемости коронавирусом в столице пройдены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, второй волны в ближайшее время ждать не стоит. «Я вижу, что мы все-таки пики прошли, никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению мэра, в Москве уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу. «Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений», - добавил он.

В пятницу в столице выявили 637 новых случаев заражения COVID-19. Это почти вдвое меньше, суточных показателей месяц назад. Всего в Москве коронавирус обнаружили у 228 тыс. человек, 4087 человек умерли.