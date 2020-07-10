Эксплуатация мигрантов Италии

Многие мигранты не знают о своих правах и подвергаются эксплуатации. В Италии благотворительные организации стараются их информировать, эти усилия приобрели особую актуальность в период пандемии коронавирса. У мигрантов нет родственников и знакомых, которые могли бы поддержать их во время вынужденной безработицы. В результате введения карантина многие из них оказались за чертой бедности. Но когда наступил сезон сбора урожая фруктов и овощей и правительство Италии объявило о временной легализации мигрантов, чтобы обеспечить сельскохозяйственный сектор рабочей силой

"Город Кастель-Вольтурно на юге Италии называют африканской столицей Европы. Здесь живут около шести тысяч мигрантов, в основном из стран Субсахарской Африки, из-за кризиса они едва сводят концы с концами," — передает корреспондент Euronews Лука Паламара.

Мигранты в такой ситуации становятся легкой мишенью. Их труд эксплуатируют за небольшую оплату — некоторые зарабатывают всего два с половиной евро в часа. С мигрантов взимают арендную плату, а некоторые работодатели требуют деньги за оформление документов для натурализации.

Джанлука Кастальди из благотворительной католической организации Caritas Caserta говорит: "Экономические проблемы мигрантов становятся еще одним поводом для угнетения. Когда работодатели требуют пять тысяч, шесть тысяч евро за оформление документов, мигранты говорят, что у них нет денег, потому что из-за карантина они не работали. Так эти люди предлагают мигрантам контакты своих знакомых, которые дают деньги в долг под невероятные проценты".

У этой незаконной деятельности ест название — гангстерское ростовщичество. В ней принимают участие организованные преступные группировки, которые зарабатывают на проблемах людей, попавших в трудную ситуацию. А из-за условий легализации мигранты ищут новую работу.

"Люди, которые многие годы были заняты в строительстве, уходят из этой сферы, чтобы найти работу в сельском хозяйстве, где они получат контракт, чтобы подать заявление на натурализацию. Я думаю, что процесс легализации необходимо изменит", — говорит Семпличе Мбала из благотворительной католической организации Caritas Caserta.

Таким образом решение властей Италии о временной легализации мигрантов лишь еще больше усугубляет их проблемы и подвергает их риску дальнейшей эксплуатации со стороны преступных группировок.