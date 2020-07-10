В Европе снова растет число новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус не хочет покидать европейский континент, несмотря на то, что в ряде регионов ситуация улучшается. В больнице итальянского города Бергамо, одного из самых пострадавших от пандемии, заявляют, что впервые с момента начала санитарного кризиса, в отделении интенсивной терапии не осталось ни одного пациента с COVID-19.

Вместе с тем, из-за опасности распространения коронавируса, власти временно запретили въезд в республику граждан из 13 стран. В их числе Армения, Бахрейн, Бразилия, Босния и Герцеговина. Итальянцам, побывавшим в этих государствах в последние две недели, придется самоизолироваться на 14 дней.

Румыния обеспокоена увеличением числа новых случаев заражения коронавирусом. За сутки инфекция выявлена у более чем 600 человек. Власти призвали граждан к строгому соблюдению правил социального дистанцирования и гигиены. В минздраве говорят, что Румыния переживает "второй пик эпидемии". Но о возвращении к чрезвычайному положению пока речи не идет.

Правительство испанских Балеарских островов решило сделать обязательным ношение защитных масок на территории всего автономного сообщества. Мера вступит в силу в ближайшие выходные. В настоящее время на островах зафиксировано девять небольших очагов заражения. Службы здравоохранения заявляют, что все они находятся под контролем.

Во Франции и Греции власти указывают на то, что люди нередко пренебрегают правилами санитарной безопасности. В Греции с открытием авиасообщения с рядом стран стали вновь регистрироваться завозные случаи коронавируса, в том числе из соседних стран. Афины заявили, что в понедельник могут объявить о новых ограничительных мерах.