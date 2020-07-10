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Великобритания

Долгосрочные последствия Covid-19

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 Ирина Шелудкова и AFP
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Исследовательский центр Advanced Wellbeing
Исследовательский центр Advanced Wellbeing   -   Авторское право  Кадр из репортажа AFP
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Врачи во всем мире обеспокоены долгосрочными последствиями коронавируса нового типа для организма. Джинни Макгиннис до сих пор страдает от целого ряда симптомов, несмотря на то что прошло уже 17 недель с тех пор, как ей был поставлен диагноз Сovid-19.

Пациентка Джинни Макгиннис: "До того, как я заболела Сovid-19, у меня было хорошее здоровье. Я была в хорошей физической форме, занималась кикбоксингом. Но сегодня я даже пять минут не могу заниматься йогой, чтобы в моих легких не появилось ощущение сдавливания. У многих из нас есть еще один странный симптом, когда посреди ночи либо сразу после сна появляется ощущение, что тебя кто-то душит и кажется, что ты задыхаешься и умираешь".

В этом исследовательском центре на севере Англии открыто специальное отделение, в котором эксперты изучают проблему долгосрочных последствий коронавируса.

Директор центра Advanced Wellbeing Роберт Коупленд говорит, что причины такого затяжного эффекта пока не выяснены: "Можно ли говорить, что болезнь еще продолжается в легкой форме? Возможно, эти симптомы — следствие воспаления в результате реакции организма, который борется с вирусом? Или же это слабость, появляющаяся после болезни? Вопросов у исследователей много и мы хотим помочь пациентам".

По данным экспертов, у одного из десяти пациентов с Сovid-19 симптомы сохраняются и через 30 дней после заражения, а некоторые чувствуют недомогание на протяжении нескольких месяцев.

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