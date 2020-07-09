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мир

Действия ВОЗ проверит комиссия экспертов

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 Кнарик Хачатрян
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Действия ВОЗ проверит комиссия экспертов
Авторское право  AP
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Всемирная организация здравоохранения объявила, что создает независимую экспертную группу для оценки того, как она сама и правительства разных стран справляются с пандемией COVID-19.

Об этом сообщил в четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время встречи онлайн с представителями 194 государств, входящих в организацию.

Ранее он заявил, что пандемия всё ускоряется и в большинстве стран взять её под контроль пока не удаётся.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус:

"Это время для самоанализа: нам нужно взглянуть на мир, в котором мы живем и найти пути укрепления нашего сотрудничества, чтобы работать все вместе, спасая жизни, и взять эту пандемию под контроль".

Группу экспертов соогласились возглавить экс-премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. Мандат будет разработан совместно с государствами-членами ВОЗ. Ожидается, что промежуточный доклад комиссия представит в ноябре, а полный отчёт - в мае.

Особенно резко критикует ВОЗ Вашингтон. Президент США Дональд Трамп считает, что организация недостаточно строго отнеслась к Китаю. В апреле он объявил, что его страна прекращает финансирование ВОЗ, а в минувший понедельник официально уведомил ООН о выходе США из организации. Но членство остаётся в силе до июля будущего года.

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