Действия ВОЗ проверит комиссия экспертов

Всемирная организация здравоохранения объявила, что создает независимую экспертную группу для оценки того, как она сама и правительства разных стран справляются с пандемией COVID-19.

Об этом сообщил в четверг глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время встречи онлайн с представителями 194 государств, входящих в организацию.

Live with @DrTedros from the WHO weekly Member States information session on #COVID19https://t.co/O51eRMif0O — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 9, 2020

Ранее он заявил, что пандемия всё ускоряется и в большинстве стран взять её под контроль пока не удаётся.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус:

"Это время для самоанализа: нам нужно взглянуть на мир, в котором мы живем и найти пути укрепления нашего сотрудничества, чтобы работать все вместе, спасая жизни, и взять эту пандемию под контроль".

Группу экспертов соогласились возглавить экс-премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон Серлиф. Мандат будет разработан совместно с государствами-членами ВОЗ. Ожидается, что промежуточный доклад комиссия представит в ноябре, а полный отчёт - в мае.

The Panel will be co-chaired by former Prime Minister of 🇳🇿@HelenClarkNZ & former President of 🇱🇷 @MaEllenSirleaf. Operating independently, they will choose other Panel members as well as members of an independent secretariat to provide support https://t.co/e8yGvX55Pe — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 9, 2020

Особенно резко критикует ВОЗ Вашингтон. Президент США Дональд Трамп считает, что организация недостаточно строго отнеслась к Китаю. В апреле он объявил, что его страна прекращает финансирование ВОЗ, а в минувший понедельник официально уведомил ООН о выходе США из организации. Но членство остаётся в силе до июля будущего года.