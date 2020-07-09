"Некоторых история ничему не научила" - бывший судья МТБЮ

25 лет прошло после событий Сребренице. Почти столько же - 24 года - просуществовал Международный трибунал по бывшей Югославии.

За время его работы были рассмотрены сотни дел. Из полутора сотни человек, оказавшихся на скамье подсудимых, 90 человек были признаны виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. В гаагской тюрьме оказалось практически всё военное и гражданское командование Сербии времен войны на Балканах, но также хорваты, албанцы, босняки. 19 человек были оправданы, остальные были или отпущены за недоказанностью вины или переданы в другие инстанции.

Телеканал Euronews встретился с Кармелом Аджиусом - он был одним из тех судей, кто дольше всего заседал в Гаагском суде и был его председателем, когда сербский генерал Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению за устроенную в Сребреннице резню.

"События в Сребренице наложили отпечаток на целое поколение людей в Боснии и Герцеговине. Сегодня многие понимают, что надо помнить о случившимся, но в тоже время осознают необходимость примирения с прошлым", - говорит Аджиус.

Гаагский суд заслушал свидетельства более 4 тысяч непосредственных очевидцев событий в Сребренице. Дело насчитывает множество томов, два с половиной миллиона записей. Вина главных обвиняемых была доказана. Однако по словам бывшего председателя суда, это все равно не останавливает тех, кто всячески стремится поставить под сомнение ход трагических событий четвертьвековой давности.

"Есть люди, которые так и не сумели извлечь урок из истории, - говорит Аджиус. - Даже наоборот они с удвоенной силой отрицают то, что произошло в Сребренице. Пытаются переписывать историю. Это недопустимо, но сегодня это происходит".

По его словам, задача правосудия - наказать виновных и восстановить справедливость. Однако ни один суд не в состоянии примирить людей, которые пережили ужасы войны, оказавшись по разные стороны линии фронта. Балканский конфликт оставил слишком тяжелое наследие, потребуется еще много времени, чтобы забылись обиды, да и едва ли это произодет. Без усилий политической лидеров преодолеть разногласия между балканскими народами точно не получится. А без этого говорить об устойчивом развитии и безопасности на Балканах невозможно.