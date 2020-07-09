Белград: новые протесты против повторного карантина

В ночь на четверг по меньшей мере 10 полицейских получили ранения в ходе массовых беспорядков в Белграде. Тысячи человек собрались у здания парламента страны на акцию протеста против новых мер изоляции. Манифестация сперва проходила мирно, но ближе к ночи в стражей порядка полетели камни и бутылки.

Демонстрации начались во вторник, когда власти страны и объявили о повторном введении карантина. Многие манифестанты считают такой шаг фактическим признанием что до того меры были сняты преждевременно, исключительно в политических целях: на парламентских выборах, проходивших 21 июня и 1 июля, решительную победу одержала правящая партия.

Теперь Сербия переживает вторую волну, причём рост числа заражений оказался очень резким. Власти Белграда говорят о переполненных больницах. Медики среди причин называют не только общенациональные выборы, но и, например, празднование выпускных вечеров и спортивные мероприятия, включая футбольный матч между белградскими командами "Црвена звезда" и "Партизан".