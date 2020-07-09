Вторая волна эпидемии коронавируса в Центральной Азии

Вторая волна эпидемии коронавируса в центральноазиатских республиках. Ситуация с распространением инфекции в Киргизии развивается по худшему сценарию. Об этом сообщает минздрав страны. Здесь уже третью неделю подряд каждый день фиксируется большое количество инфицированных — от 200 до 500 человек, за последние сутки — 361.

Заведующий отделением реанимации Центра скорой медицинской помощи Бишкека Егор Борисов говорит: "Самый сложный период с начала пандемии происходит сейчас, в последнюю неделю-две, когда у нас резко возросло количество заболевших, когда у нас возросло количество внебольничных пневмоний, даже у пациентов, у которых отрицательный ПЦР-результат на Covid-19".

Объявлена всеобщая мобилизация медицинского персонала. На этом фоне в Киргизии растет число заболевших пневмоний и летальных исходов от ее последствий. Независимые эксперты говорят о нехватке тестов на коронавирус, а также их низком качестве. Айгуль Сарыкбаева пока не получила возможность провериться на коронавирус, но у нее подтверждена пневмония. "Кому ни позвонишь, кого ни спрашиваешь, даже знакомых — все, абсолютно все болеют".

В Казахстане зарегистрирован антирекорд — за последние сутки выявлено 1 962 новых случая заражения коронавирусом, включая бессимптомные, что на 586 больше, чем днем ранее.

В стране для борьбы с инфекцией не хватает медицинских работников. Также, как в соседней Киргизии, здесь. по сравнению с прошлым годом, резко возросло число заболевших пневмонией и связанных с ней смертей.

Житель Алма-Аты Максим Верзилов говорит: "Карантин нужен, не знаю, насколько он поможет сейчас, что больше нужно — картин или сохранить рабочие места? Но в целом я считаю, что все равно должен помочь карантин, две недели хотя бы, чтобы люди перестали спонтанно праздновать".

Власти Казахстана рассматривают возможность продления ограничительных мер. 13 июля объявлен днем национального траура по казахстанцам, умершим из-за коронавируса.