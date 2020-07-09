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мир

У руля Еврогруппы встанет ирландец

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У руля Еврогруппы встанет ирландец
Авторское право  PAUL FAITH/AFP or licensors
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Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью избран новым председателем Еврогруппы - совета министров финансов зоны евро. Как отмечается в заявлении Еврогруппы, новый глава заступит на этот пост 13 июля на срок в 2,5 года, а первое заседание под его председательством намечено на 11 сентября.

Помимо ирландца на эту должность претендовали министр экономических дел и цифровой трансформации Испании Надя Кальвиньо и министр финансов Люксембурга Пьер Граменья.

У руля Еврогруппы Донохью сменит Мариу Сентену, срок полномочий которого истекает 13 июля.