США: больше трёх миллионов заболевших

В Каталонии в четверг вступил в силу указ об обязательном ношении масок в общественных местах — независимо от обстоятельств, даже при соблюдении социальной дистанции. Карантин в Испании сняли в конце июня, и в Каталонии уже отмечен резкий рост числа заражений. Ещё в прошлую субботу власти региона изолировали в провинции Льейда целый район с населением в 200 тысяч человек, местные больницы вновь переполнены. Обязательное ношение масок собираются ввести также в Галисии и Стране басков.

В Греции высказывают всё большее беспокойство по поводу ввезённого в страну коронавируса. Власти открыли туристический сезон, тщательно выбирая страны, жителям которых разрешено отдыхать, не проходя карантин. Однако этого оказалось недостаточно. Так, на острове Тасос выявили четырех бессимптомных носителей — туристов из Сербии и Болгарии. В понедельник Афины временно запретили въезд из Сербии.

Соединённые Штаты продолжают ставить антирекорды: в среду стало известно, что число заразившихся там превысило три миллиона: это больше, чем во всей Азии или во всей Европе. В то же время власти страны заявляют, что кривая заражений выходит на плато. Вице-президент Майкл Пенс, который возглавляет рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, отметил особое успехи властей Техаса, Аризоны и Флориды, которые ещё недавно считались крупнейшими очагами инфекции.

Второе место в мире по числу заразившихся занимает Бразилия: там ковид выявлен у 1,6 млн человек. При этом президент Жаир Болсонару накануне наложил вето на закон, обязавший бы власти страны выделять усиленную помощь и гарантировать места в больницах для представителей коренных народов. Ещё раньше глава государства не позволил ввести обязательное ношение масок. Сам Болсонару тоже заразился, но утверждает, что чувствует себя хорошо и регулярно принимает гидроксихлорохин.