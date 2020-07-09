"Вывези животных из Китая": как пассажиры вывозных рейсов воюют с "Аэрофлотом"

Из-за пандемии коронавируса Елизавета Иванова, жительница Киева, оказалась разлучена не только с мужем, который проходит двухнедельный карантин в Новосибирске, но и со своей собакой Амуром, находящейся на вынужденной передержке у друзей в Шанхае.

История ее разлуки с питомцем за несколько дней разошлась по социальным сетям и попала в СМИ. Теперь кто-то называет ее контрабандистом, кто-то – жертвой авиакомпании «Аэрофлот». Сама Елизавета говорит, что она «просто хочет, чтобы Амур вернулся домой».

Эвакуационный рейс не только для россиян

История произошла 4 июля, когда «Аэрофлот» отказался принять десятки животных на борт очередного вывозного рейса из Шанхая в Москву, организованного оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Владельцы кошек и собак и защитники прав животных United Love Rescue, возмутилиcь происходящим в Instagram. Впоследствии их поддержали глава экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов, блогер и бизнесмен Артемий Лебедев. Петиция за вывоз питомцев из Китая на change.org всего за два часа собрала около тысячи подписей.

Елизавета Иванова и Амур. Фото: Елизавета Иванова

По словам Елизаветы, они с мужем несколько лет прожили в Китае. Из-за карантина, во время которого женщина оказалась на Украине, а супруг — гражданин России — в КНР, зарабатывать на жизнь стало сложнее, и они приняли решение уехать насовсем. Собрав все вещи, подготовив документы на собаку, муж приехал в шанхайский аэропорт, в надежде вернуться на родину, чтобы впоследствии воссоединиться с Елизаветой.

В аэропорту оказалось, что рейс — не только для россиян. «(На борт) пустили китайцев, потом людей поделили на три команды: без животных, с животными из Москвы и остальные. Сперва пустили всех китайцев, потом — всех без животных, потом людей с животными из Москвы. Потом вышли и сказали: "Мест для животных нет, поэтому вы либо сдаете билет, либо бросаете животных и летите», — сказала Елизавета.

Ее историю подтвердила Анна Рысева, директор НКО United Love Rescue, занимающейся спасением собак. По ее словам, большая часть пассажиров были граждане Китая с купленными билетами. «Нам говорили по телефону (колл-центра «Аэрофлота»), что мы не можем забронировать места для животных на эвакуационный рейс, но "вы не волнуйтесь, все улетят", - рассказала она Euronews. - А оказалось, что рейс наполовину коммерческий и там были правила, как по коммерческому рейсу – не больше восьми животных в багаже».

«Мы каждый год спасаем кого-то либо с мясного фестиваля (Фестиваль поедания собак, который проводится в Китае в день летнего солнцестояния), либо с местных рынков. Этим рейсом мы планировали отправить трех собачек, которых мы спасли с фестиваля в прошлого года, но не могли никуда отправить, потому что полгода не было рейсов», - добавила Рысева.

Домашние животные или контрабанда?

В «Аэрофлоте» Euronews сообщили, что не отказывали пассажирам в регистрации животных. По правилам авиаперевозки, подчеркнул официальный представитель компании Михаил Демин, Boeing 777 вмещает восемь клеток с животными в багажном отсеке и еще 12 в салоне самолета. На борту запрещено провозить «антагоничных» животных, например, кошек и собак.

Так на рейс Шанхай - Москва было принято шесть переносок на верхнюю палубу и еще восемь клеток в грузовой отсек. «Авиакомпании во всем мире требуют предварительного уведомления о перевозке животных, бронирования и подтверждения такой перевозки питомцев», — отметил он, подчеркнув, что пассажиры эвакуационного рейса не выполнили данное условие.

Помимо всего прочего сотрудники «Аэрофлота» заподозрили в большом числе клеток с животными в зале регистрации «контрабанду». По словам официального представителя компании Михаила Демина, у 39 пассажиров оказалось 71 животное. «Основным источником распространяемой информации (об инциденте) является блогер, называющий себя Елизавета Иванова», — сказал он.

По его словам, за несколько дней до рейса в социальных сетях появились «многочисленные обращения к пассажирам этого рейса от разных лиц с предложением принять к перевозке в Москву животных на условиях оплаты транспортных и других расходов». «Позднее в том же аккаунте Елизаветы Ивановой опубликовано видеообращение, подтверждающее ее неудачную попытку организовать массовый вывоз животных с помощью пассажиров рейса. Организатор при этом сама лететь не планировала», — привел доводы авиакомпании Демин.

«Я думаю, что представитель «Аэрофлота» просто не захотел разобраться в данной ситуации и, знаете, это как "слышу звон, но не знаю, где он", — ответила Елизавета. — Есть громкое имя Лиза Иванова, есть громкие заголовки "Волонтеры спасали животных с мясного фестиваля" и есть громкие слова про контрабанду. Он взял все эти заголовки и совместил в один. И получилось, что Лиза Иванова спасала собак и отправляла их контрабандой. Это просто смешно».

По словам женщины и волонтеров United Love Rescue на рейсе действительно присутствовали люди, занимающиеся нелегальным разведением животных, но они к ним никакого отношения не имеют. «Там и правда присутствовала контрабанда. И правда нелегально ввозились животные на разведение, которых потом продавали, - сказала Иванова. - Но несправедливость в том, что всех этих животных пустили, а наших животных с настоящими хозяевами не пустили».

Елизавета продолжает вести кампанию за вывоз домашних животных из Китая в надежде, что ей вскоре удастся вернуть Амура. Она считает, что в похожей ситуации оказались десятки россиян. «Я все понимаю. Глядя на эту статистику я понимаю, что физически все не могли поместиться. Но почему об этом не говорилось заранее? — сказала она. — Нам не нужны суды, мы не хотим денежных компенсаций, мы просто хотим, чтобы животным дали зарегистрироваться и улететь. Все».

«Мы очень сильно переживаем, я каждый день плачу, потому что для меня он как мой ребенок», — добавила Иванова.