Беспорядки из-за карантина в Белграде

Беспорядки и столкновения с полицией в Белграде: тысячи людей вышли на акцию протеста, узнав о повторном введении ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Радикально настроенные демонстранты прорвались в холл здания сербского парламента, подожгли полицейские автомобили и мусорные контейнеры, забрасывали стражей порядка камнями.

В результате стычек пострадали 43 полицейских, 17 манифестантов, 23 человека задержаны. Накануне в Сербии был зарегистрирован самый высокий суточный показатель смертности от Covid-19. Президент Сербии назвал ситуацию критической

"В Белграде вводится запрет на собрания свыше 5 человек, с пятницы до понедельника будет действовать комендантский час" — заявил глава государства.

Премьер Сербии Ана Брнабич решительно осудила ночные беспорядки в столице. Введенный в марте карантин в стране был отменен в июне.

"Мы протестуем, потому что наш президент решил отменить режим чрезвычайного положения, чтобы провести парламентские выборы, а сейчас он снова вводит карантин и мы выступаем против", — говорит житель Белграда.

На выборах в конце июня победу одержала возглавляемая президентом Сербская прогрессивная партия. Оппозиция заявляет, что Александр Вучич использует ограничительные меры для авторитарного правления.