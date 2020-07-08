Защита Сафронова обжаловала его арест

Защита советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова обжаловала его арест, сообщил его адвокат Иван Павлов. По его словам, защита считает решение суда незаконным и необоснованным и просит апелляционную инстанцию отменить его.

"Мы не увидели в материалах дела, представленных следствием, как обоснования того, что Ивану было необходимо избирать столь строгую меру пресечения, так и доказательств его причастности к преступлению. Об этом мы говорили в суде вчера и будем говорить в суде апелляционной инстанции", - добавил Павлов.

Ранее в среду Кремль исключил, что арест Сафронова связан с его журналистской деятельностью. "Давайте не путать общественный резонанс с резонансом в СМИ, - добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. - До начала суда писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом".

Песков также подчеркнул, что Владимир Путин не планирует запрашивать дополнительную информацию по делу Сафронова, хотя у него "есть такая возможность". "Это никак не тема для президента", - сказал он журналистам.

О задержании бывшего журналиста "Коммерсата" и "Ведомостей" Сафронова стало известно накануне утром. По данным защиты, следствие считает, что Сафронов, будучи завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

По мнению самого Сафронова, преследование связано с его журналисткой деятельностью. В качестве журналиста он занимался темой оборонно-промышленного комплекса. 7 июля Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Сафронова на два месяца. Ему вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), обвинение пока не предъявлено.

По словам адвокатов, в ходе избрания меры пресечения, следователи не предъявили никаких доказательств, собранных против советника главы "Роскосмоса". Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает, что процесс по государственной измене должен проходить в открытом режиме. "Для определенных категорий обвинений существует определенный режим, менять действующий закон было бы неверно", - сказал он.

Ранее в поддержку Ивана Сафронова выступили редакции нескольких газет. "Коммерсант" назвал обвинения в адрес бышвшего сотрудника абсурдными. Журналисты из разных СМИ в знак протеста во вторник вышли с одиночными пикетами к зданию главного управления ФСБ на Лубянке, несколько человек задержали.

"Это – следствие его журналисткой деятельности. И это – очень неприятный знак для всего журналистского сообщества", - сказал бывший замглавреда "Коммерсанта" Глеб Черкасов.