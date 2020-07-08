Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето в Совете Безопасности ООН на выдвинутый Германией и Бельгией проект резолюции о работе Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Как пояснил постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя, вето наложено, потому что "этот механизм нужно постепенно сворачивать". До этого Москва не раз выступала за сокращение числа пропускных пунктов, через которые Сирии поступает помощь "в обход" Дамаска.

По словам постпреда РФ, за шесть лет действия этой программы ситуация в Сирии значительно изменилась, под контроль Асада вернулись многие территории, а значит, помощь туда может доставляться по договоренности непосредственно с сирийским правительством.

“Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним – КПП "Баб Аль-Хава". В связи с тем, что размер подконтрольной террористам территории Идлиба сократился на 30 %, уверены, что этого КПП будет достаточно для того, чтобы удовлетворить все гумпотребности проживающих на этой территории людей”, - говорится в заявлении постпреда РФ при ООН.

В свою очередь глава гуманитарной службы ООН Марк Лоукок настаивает на том, что два КПП на границе с Турцией остаются "спасательным кругом для миллионов гражданских лиц, до которых ООН не может добраться другими путями".

Представитель США подвергла жесткой критике позицию Москвы и Пекина:

"Россия и Китай пользуются любой возможностью, чтобы поддержать кровавый режим Асада и его жестокую кампанию против сирийского народа", - говорится в заявлении Келли Крафт, опубликованном на сайте постпредства США при ООН.

С резолюцией выступили Германия и Бельгия. Они предложили продлить трансграничный механизм на год вместо шести месяцев, как было утверждено ранее. Предусматривалась возможность при необходимости увеличить число открытых для ООН контрольно-пропускных пунктов.

Так, например, при обсуждении резолюции звучали призывы к повторному открытию КПП на границе с Ираком для доставки медикаментов, необходимых для борьбы с пандемией COVID-19.

"Мы сожалеем, что этот вариант оказался приемлемым не для всех стран-членов Совета Безопасности, но это еще не конец. В ближайшие часы и дни мы все вместе приложим усилия, чтобы прийти к консенсусу. Это важная обязанность Совета. Мы надеемся, что сможем сформировать единую позицию в интересах сирийского народа, оказавшегося в беде", - заявил постпред Бельгии Марк Пекстен.

С июля 2014 года доставка гуманитарных и медицинских из соседних стран в Сирию осуществляется по упрощенной схеме. Поначалу учреждения ООН и их партнеры могли пользоваться пунктами пропуска Баб-эс-Салям, Баб-аль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта. В 2020 году их количество уменьшилось до двух. За их сокращение выступают Россия, Китай и Сирия. По мнению стран, ситуация с терроризмом в республике изменилась и власти сами могут доставлять грузы в нужные районы.