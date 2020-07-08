Иван Сафронов отправлен под стражу до 6-го сентября

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста газет Коммерсант и Ведомости и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 6 сентября. Журналисты из разных СМИ в знак протеста вышли с одиночными пикетами к зданию главного управления ФСБ на Лубянке.

Всех, кто разворачивал плакаты с призывами освободить Ивана моментально задерживали.

Всех, кто выходил на одиночные пикеты перед штаб-квартирой россйиской контрразведки, сразу же задерживали Denis Kaminev/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Кирилл Кривошеев, журналист «Коммерсанта», бывший коллега Ивана Сафронова: "Эксклюзивы, которые добывал Иван не добывал больше никто, и это – профессиональный долг журналиста, добывать информацию, чувствительную, важную, учитывая как работал Иван разумеется его работа могла разозлить".

Журналисты Коммерсанта в заявлении в поддержку Ивана Сафронова назвали обвинение абсурдным.

Подозревать Ивана Сафронова в измене Родине абсурдны, написали его коллеги из влиятельной ежедневной газеты. Они напомнили о том, как он пришел в издание, по сути, на место отца, известного военного обозревателя, погибшего в 2007. И о том, как уходил.

Из Москвы передает журналист Euronews Галина Полонская: "Год назад Иван Сафронов был уволен из "Коммерсанта" после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации. Тогда в знак протеста из газеты ушли 11 журналистов".

Сафронов писал про армию и космос, про секретные награждения высокопоставленных лиц, блестяще поднимал самые острые темы.

Глеб Черкасов, бывший замглавреда "Коммерсанта", который год назад тоже ушел в знак протеста, не сомневается, что этот арест связан с журналистской деятельностью Ивана: "Это – следствие его журналисткой деятельности. И это – очень неприятный знак для всего журналистского сообщества. Я думаю, что это желание, чтобы никогда больше в голову никому не пришло этим заниматься, больше чем переписывали пресс релизы".

ФСБ заявило, что Сафронов, собирал и передавал одной из спецслужб страны-члена НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну.

Он обвиняется в госизмене. В передаче секретных данных зарубежным разведкам. Насколько мы осведомлены, это задержание не связано с журналисткой деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов к закрытой информации доступа не имел и что в порядочности его он не сомневается.

Иван показания на допросе давать отказался. По статье о государственной измене ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Официальные обвинения будут предъявлены через неделю.