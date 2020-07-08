Лестер: карантин не для всех

Из-за вспышки коронавируса в английском городе Лестер продлен карантин. В этом центре текстильной промышленности производство не останавливалось с начала эпидемии. Власти связывают рост заболеваемости с методам ведения работы на фабриках, из-за чего распространение инфекции продолжилось.

Владелец SSS Fashions LTD Мванохер Синг Сехми говорит, что остановил свой бизнес, сотрудников пришлось отправить в отпуск, но конкуренты такую же осторожность не проявили. "К сожалению, нас подводят некоторые компании. Они в меньшинстве, но из-за них ситуация ухудшилась", — жалуется он.

В Лестере действуют 1500 предприятий, на которых работают тысячи людей. Они шьют одежду многих известных брендов масс-маркета. Можно ли обвинять компании в пренебрежении указаниями правительства?

Ник Сакхизадах рассказал Euronews, что работал на фабрике, когда по всей стране действовали строгие ограничительные меры. К тому же, за свою работу он получал меньше минимального размера оплаты труда. "Мне платили 5 фунтов в час, я как будто бесплатно работал. И никаких мер безопасности не было, все было как раньше — ни перчаток, ни масок, ни социальной дистанции, вообще ничего", — говорит он.

Некоторые уверены, что указывать пальцем на владельцев фабрик — несправедливо. "Нельзя обвинять только предпринимателей, потому что сотрудники фабрик — люди , которым нужна работа", — утверждает Рикки Сандху, который раньше работал на одни из таких предприятий.

Депутат от партии лейбористов Клаудия Веббе уверена, что власти должны были вмешаться с самого начала: "Правительство могло сделать гораздо больше, и теперь мне интересно — если бы речь шла о других слоях общества, помощь была бы предоставлена быстрее, чтобы не эксплуатировать рабочих подобным образом?"

Большинство рабочих на фабриках Лестера — мигранты. В правительстве заявляют, что могут закрывать предприятия, не выполняющие санитарные требования. В связи с чем возникает вопрос —почему это не было сделано сразу?