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Япония

Смертоносное наводнение на острове Кюсю

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 Елена Караева
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В Японии мощные наводнения - не редкость (фото из архива)
В Японии мощные наводнения - не редкость (фото из архива)   -   Авторское право  Lee Jin-man/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Почти 60 человек погибли и свыше полутора десятков пропали без вести на юго-западной части Японского архипелага на острове Кюсю. Последние 72 часа там идут нескончаемые ливни.

Власти сообщают, что там свыше 2 тыс домохозяйств оказались без питьевой воды из-за аварии на водопроводе.

Дождевой фронт постепенно смещается в центральную часть Японии, мощные осадки пройдут на главном острове архипелага - Хонсю, самые большие опасения вызывает ситуация в префектурах Нагано и Гифу. Там из-за угрозы наводнений и горных оползней, как сообщает ТАСС, рекомендации об эвакуации получили свыше 54 тыс. человек.

Кабинет министров направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих.

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