Франция держит руку на пульсе, но готовится ко второй волне

300 тысяч тестов на коронавирус в неделю и два миллиона с момента завершения карантина: Франция держит руку на пульсе развития эпидемии, заверил в среду Жером Саломон, глава Генеральной дирекции здравоохранения. На сегодня, по данным властей, на территории республики зафиксированы 90 очагов заражения; более 7,5 тысяч человек остаются в больницах с диагнозом Covid-19, 538 из них - в отделениях реанимации.

"Следует готовиться к новому витку эпидемии или даже второй волне, - заявил Саломон в среду в интервью газете "Фигаро". - Необходимо понять, что от нашего поведения зависит, вернётся эпидемия или мы сможем её избежать. Каждый должен соблюдать меры индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, носить маски, особенно, в ситауции тесного контакта или в закрытом пространстве".

В свою очередь, новый премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что власти Франции разработали план повторной самоизоляции в случае второй волны. При этом, режим самоизоляции "не будет носить абсолютный характер, учитывая последствия такого карантина для экономики и общества; речь идет о точечных мерах", - подчеркнул новый глава правительства.