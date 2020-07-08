В Луганской области бушуют лесные пожары

Более 1 100 пожарных и спасателей и 200 единиц техники участвуют в ликвидации нескольких очагов возгорания в лесных массивах на подконтрольной Киеву части Луганской области. Об этом сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Жертвами пожара, по предварительным данным МВД, на сегодняшний день стали 6 человек, еще девять госпитализированы. 30 местных жителей пришлось эвакуировать.

В среду утром одно из наиболее пострадавших сел Новоайдарского района - Смоляниново - посетил президент Владимир Зеленский. "Люди потеряли все. Это не только их дома, но и документы, деньги, ценности, все пропало... Это следует принять во внимание, люди должны как можно скорее получить компенсацию", - заявил он.

Накануне Зеленский провел экстренное совещание в связи со сложившейся ситуацией, на котором распорядился отправить на помощь спасателям подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил. Глава государства также пообещал выделить из бюджета 50 млн гривен на помощь пострадавшим.

6 июля возгорание сухой травы в Луганской области привело к образованию крупного лесного пожара, его площадь составляла 50 га. Вечером того же дня возгорание было локализовано, но из-за сильного ветра и жаркой погоды огонь распространился на село Смоляниново и дачный поселок. Сгорели в общей сложности более 120 домов. Президент Украины заявил, что погорельцев предложила расселить Харьковская область.