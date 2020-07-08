Каталония: теперь маска нужна везде

В Каталонии вновь зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи местные власти решили ужесточить меры контроля. Так, если раньше разрешалось не носить маски в местах, где люди находились на безопасной социальной дистанции, то теперь ношение масок станет обязательным повсеместно.

"Это решение вступит в силу в четверг", - заявил глава правительства Каталонии Жоаким Торра. Ранее из-за вспышки COVID-19 в этом автономном сообществе ограничили въезд в целый район Сегрия, где проживает более 200 тысяч человек. Аналогичные меры рассматривают также власти Страны Басков и Галисии, где были зафиксированы новые очаги распространения коронавируса.

Довольно неожиданное открытие сделали испанские ученые, которые установили, что COVID-19 ходил в Барселоне уже с середины января этого года, то есть за два месяца до введения в Испании первых мер изоляции. На сегодняшний день королевство находится на 8 месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Всего от него умерло 28 тысяч человек в Испании.