Разгон протестующих в Белграде

Слезоточивый газ применила сербская полиция для разгона акции протеста на площади перед зданием Народной скупщины - парламента страны. Протестующие переместились на соседние улицы Белграда. Некоторые стали поджигать мусорные баки.

🔴🇷🇸 EN COURS - La situation dégénère pour la deuxième soirée consécutive devant le Parlement de #Serbie alors que des milliers de personnes manifestent contre la gestion de l'épidémie de #coronavirus par le gouvernement. #Serbia#Belgrade

pic.twitter.com/aoQu5qBRNj — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 8, 2020

Митинг начался в среду вечером. Поначалу он проходил мирно, но потом некоторые наиболее агрессивно настроенные манифестанты стали забрасывать стражей порядка бутылками и другими предметами, вступать с ними с столкновения. Полиция приступила к разгону собравшихся.

Протесты и беспорядки не прекращаются в Белграде уже вторые сутки. Они начались из-за введения комендантского часа в ответ на новую волну заражений коронавирусом. Многие сербы увидели в этом признание того, что ограничения были сняты преждевременно. Они считают , что это было сделано для проведения выборов, на которых уверенную победу одержала правящая партия.