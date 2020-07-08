Разгон протестующих в Белграде

Слезоточивый газ применила сербская полиция для разгона акции протеста на площади перед зданием Народной скупщины - парламента страны. Протестующие переместились на соседние улицы Белграда. Некоторые стали поджигать мусорные баки.
Митинг начался в среду вечером. Поначалу он проходил мирно, но потом некоторые наиболее агрессивно настроенные манифестанты стали забрасывать стражей порядка бутылками и другими предметами, вступать с ними с столкновения. Полиция приступила к разгону собравшихся.
Протесты и беспорядки не прекращаются в Белграде уже вторые сутки. Они начались из-за введения комендантского часа в ответ на новую волну заражений коронавирусом. Многие сербы увидели в этом признание того, что ограничения были сняты преждевременно. Они считают , что это было сделано для проведения выборов, на которых уверенную победу одержала правящая партия.