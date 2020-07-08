Убийство Умарова взбудоражило чеченскую диаспору в Европе

Убийство Мамихана Умарова взбудоражило чеченскую диаспору в Европе. В Вене перед зданием российского посольства прошла акция протеста с призывом остановить расправу над чеченскими политиэмигрантам.

"У нас остаются родственники в Чечне и их жизни находятся под угрозой. Однако я не могу сказать, что мы здесь в Европе чувствуем себя в безопасности. И то, что произошло - очередное тому доказательство", - рассказала одна из участниц митинга.

Мамихан Умаров был убит выстрелом в голову 4 июля в пригороде Вены. Он вел видео-блог, в котором резко критиковал и оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. Преступление расследует австрийское управление по борьбе с терроризмом, заказное убийство по политическим мотивом является одной из главных версий. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое уроженцев Чечни.

Примечательно, что австрийская полиция неоднократно предлагала защиту Умарову, поскольку считала, что его жизнь находится в опасности, однако он отказался. Это уже не первое подобное убийство в Европе. В Германии в минувшем году был убит бывший чеченский сепаратист Зелимхан Хангошвили, а в той же Австрии в 2009 году был застрелен бывший телохранитель Кадырова Умар Исраилов.