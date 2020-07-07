Поколение COVID-19 в поисках работы

За время карантина в Италии ущерб был нанесен не только таким отраслям, как туризм или промышленность, но и рынку труда.

Даже в докризисные времена безработица на Апеннинах была достаточно высокой, ее уровень превышал 9%, сейчас, когда страна оказывается перед лицом падения ВВП, цифры тех, кто лишился рабочего места, идут вверх.

Среди тех, кому не исполнилось 25, в Италии не работает каждый четвертый. Это худшая цифра для всех стран, входящих в еврозону.

Вот что рассказывает Игнацио Фурфаро, студент университета: "Я отослал парочку резюме, до сих пор нет ответа, но меня уже предупредили, чтобы я особых надежд на трудоустройство не питал, таковы обстоятельства посткарантинной ситуации, найм, даже на краткосрочные контракты, заморожен".

Директор Национального института статистики Италии Лаура Саббадини согласна с тем, что говорит Игнацио. По ее мнению,что люди в такой ситуации вообще не могут строить планы на жизнь, думать о том, чтобы завести семью и детей: "Ситуация касается не только тех, кому не исполнилось 25 лет. Но и тех, кто старше, кому, к примеру, за тридцать и чуть больше. Еще до COVID-19 найм этой возрастной группы постоянно уменьшался, за последнее время - в сравнении с данными, например, 12-летней давности, его уровень упал на восемь пунктов, только за этии месяцы он снова сжался на два процентных пункта".

Эти слова дополняет рассказ начинающей актрисы Джорджии Чьотолы: "Невозможно найти работу по профессии, невозможно этим заработать на жизнь, приходится перебиваться. То позовут на вечеринку, чтобы сыграть в спектакле для приглашенных, то работать клоунессой в детских больницах, то заниматься бебиситтерством".

Цифры Международной организации труда говорят о том, что глобально каждый шестой безработный на планете - это тот, кому не исполнилось 25 лет.

Таких уже стали называть поколением COVID-19.

Джанни Розас, региональный директор МОТ по Италии, полагает, что "молодые, получившие хорошее образование люди были сильнее всего задеты нынешним кризисом потому, что они искали работу в отраслях, потерпевших наибольший урон от эпидемии, это, как правило, все, что относится к туризму, торговле и производству. Вторая большая проблема - те, кто из них сидел на краткосрочных контрактах, увидят, что их трудовое соглашение продлено не будет".

Сейчас именно перед поколением COVID-19 стоит самый серьезный выбор - остаться в Италии и искать работу, живя на небольшое пособие и дожидаясь лучших времен, или уезжать из страны, пытаясь найти счастья в другом месте.