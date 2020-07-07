Шоу должно продолжаться

Кабмин Соединенного Королевства намерен поддержать индустрию спектаклей и учреждения культуры в целом, выделив на эти цели свыше полутора миллиардов фунтов стерлингов.

Приносившая большие деньги в казну Британии отрасль оказалась на грани банкротства из-за карантинных мер.

Часть средств - кредиты на льготных условиях, часть - правительственные гранты.

Оливер Доуден, министр культуры Великобритании, тем не менее, призвал смотреть в будущее без иллюзий: "К сожалению, должен признать, что выживут в сложившихся условиях не все. И не у всех сохранится работа. Увольнения будут, как и закрытия театров".

Но и в этой ситуации многие из тех, кто принадлежит к цеху актеров и режиссеров, меры поддержки приветствовали.

Как, к примеру, актер Сэм Уэст: "Надеюсь, что нам эта средства помогут избежать дальнейших увольнений, театры будут в состоянии открыться и начать работать. Но, разумеется, придется ужаться".

Знаменитые площадки Вест-Энда с не очень большими залами способны были прибыльными, когда зрители порой сидели в тесноте, чуть не свешиваясь с галерки. Рентабельность всемирно известным мюзиклам приносила 100%-ая наполняемость, сегодня, когда меры дистанцирования предполагают, что количество мест уменьшится, всем участникам представлений придется готовиться к реструктуризации.