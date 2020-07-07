Вена расследует "чеченское дело"

Австрийские власти активно ведут рас следование убийства чеченского блогера в городе Герасдорф с целью установления его организаторов. Заявление министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера распространило в понедельник издание OE24.

"Мы не потерпим насильственных действий на австрийской территории. В настоящее время ведется интенсивное расследование того, кто является инспиратором этого убийства. Необходимо тщательное расследование, потому что слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрию, - говорится в заявлении министра - Понятно, что я не потерплю такого. Агрессивно настроенные или радикальные группы, независимо от их мотивов попрания верховенства закона, будут решительно поставлены на место. Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны со всей строгостью закона".

Следственные органы склоняются к заказному характеру преступления. Убитый вел свой канал на YouTube, где делал политические заявления и критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

43-летний россиянин, уроженец Чечни, Мамихан Умаров был застрелен в ночь на воскресенье рядом с одним из торговых центров Герасдорфа.

По подозрению в причастности к убийству, были задержаны двое выходцев из Чечни 48 и 37 лет, находящихся в Европе как и Умаров, в статусе беженцев. Задержанные отказываются давать показания.

Блогер, известный под псевдонимом "Анзор из Вены", перебрался в Австрию в 2005 году. Умаров проходил по программе защиты личности под именем Мартин Бек. Австрийские власти предлагали ему личную защиту, но тот отказался.