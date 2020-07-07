Политические "органы" Гонконга: почему закон о нацбезопасности вызвал гнев протестующих?

На лицах у них маски, а в руках чистые листы бумаги. Так протестующие в Гонконге выражают страх оказаться за решеткой за свои слова в связи с новым законом о нацбезопасности, введенным китайскими властями.
Помимо борьбы с сепаратистами, подрывной деятельностью и терроризмом с наказанием вплоть до пожизненного заключения,закон разрешает полиции обыскивать дома без ордера и конфисковывать паспорта.
Между тем один из лидеров протестов Джошуа Вонг дал показания в суде по обвинению в подстрекательстве к незаконным митингам.
Вонг как и другие несогласные уверены, что новый закон фактически прекращают свободу слова. Пекин это отрицает.
Тем временем протестующих поддержали соцсети: Twitter, Facebook, Telegram, Google и TikTok приостановили выдачу данных пользователей властям Гонконга, предусмотренную новым законом.