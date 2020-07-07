Как в Греции помогают несовершеннолетним беженцам

На этой неделе из Афин вылетел спецрейс в Лиссабон. На борту самолета находились 25 несовершеннолетних. Это лишь первая партия - всего Португалия согласилась принять на своей земле 500 подростков, которые очутились в Греции в поисках лучшей доли, как и тысячи их собратьев по несчастью.

"В настоящее время в Греции в лагерях для беженцев находятся около 5 тысяч несовершеннолетних без родителей, - сообщает корреспондент Euronews в Афинах Апостолос Стаикос. - Позаботиться о них некому, они предоставлены сами себе".

В этой связи греческие власти обратились за помощью к другим странам ЕС, чтобы они в знак солидарности приняли на своей часть этих детей". В данном случае откликнулась Португалия. Но далеко не все европейские государства готовы пойти на такой шаг.

Наша съемочная группа встретилась с Харуном. Ему 17 лет, он родом из Афганистана. Ходит в школу, изучает греческий язык и другие предметы, любит бокс. Казалось бы, обычный подросток.

"Я бы хотел бы стать политиком. Мне нравится в Греции, но однажды, когда закончится война, я хотел бы вернуться на родину, в Афганистан. Я хочу, чтобы моя страна снова зажила мирной жизнью, чтобы был мир", - говорит Харун.

Ему помогает благотворительная ассоциация Metadrasi. Ему нашли жилье вместе с еще одним подростком из Афганистана. Волонтеры навещают их, способствуют в творческих начинаниях: например, Харун со своим другом делает из старых виниловых пластинок настоящие картины.

Но так везет далеко не всем.

"Многие подростки вынуждены ютиться в центрах для беженцев или просто оказываются на улице без средств к существованию. Мест для всех не хватает, - говорит Лора Паппа, основательница ассоциации Metadrasi. Несмотря на все усилия, она вынуждена признать, что этим ребятам будет очень сложно найти путь в жизни.