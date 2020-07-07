Болгария борется за своих дальнобойщиков

Заключительный этап введения пакета мобильности ЕС уже близок. Предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном набор директив направлен на реформирование транспортного рынка внутри блока.

В частности повышение заработной платы водителям и введение обязательного времени для отдыха. Однако болгарские транспортники считают, что новые директивы подорвут их конкурентное преимущество и приведут многие компании к банкротству.

Болгария изначально была одним из ярых противников пакета мобильности ЕС. Стремясь бороться с использованием дешевой иностранной рабочей силы, известной как социальный демпинг в ЕС, новые директивы могут также повлиять на чистую прибыль восточноевропейских транспортных компаний.

Основные проблемы заключаются в возвращении водителей (каждые 3-4 недели) и грузовиков (каждые 8 недель) в штаб-квартиру компании. Более крупные игроки, такие как Ангел Траков, который командует парком из 300 грузовиков, уже предприняли необходимые шаги.

Нам пришлось открыть три новых логистических центра по всей Европе, чтобы охватить весь континент. Счет идет на миллионы. Я должен был подготовиться к этим новым ограничениям, чтобы оставаться конкурентоспособным. Перебазирование — это единственный выход. Я справлюсь, но как насчет небольших фирм с несколькими грузовиками? Они составляют 75 процентов нашего рынка Ангел Траков владелец транспортной компании

Болгарские компании и их представители ставят под сомнение мотивы, стоящие за пакетом мобильности. Они подозревают, что западные конкуренты захватят их бизнес и рабочую силу.

Восточноевропейские перевозчики в ЕС окажутся в крайне невыгодном конкурентном положении не только с западными коллегами, но и с третьими странами. Это компании из Турции, Сербии, Молдавии и Украины, и они не будут затронуты пакетом мобильности Йордан Арабаджиев Союз международных перевозчиков

Еще одна проблема — экологический аспект политики возврата грузовиков. Подсчеты показывают, что почти половина всех грузовиков, возвращающихся в страну своего происхождения, совершают порожние рейсы.

Демьян Воденичаров, Euronews:

"Прямо перед окончательным голосованием за пакет мобильности ЕС он остается таким же противоречивым. По данным болгарских транспортных компаний, на протяжении многих лет было сделано очень мало для решения их основных проблем. Получать любую поддержку в Европейском парламенте им приходилось с боем".

Пакет мобильности разделил на Восток и Запад даже Европейский парламент, говорит болгарский евродепутат Ангел Джамбазки, который был ярым противником новых директив.

Это чистый болшевизм и коммунизм, это захват бизнеса. Я с трудом могу объяснить, чем можно оправдать эти антиэкономические и антирыночные действия. Когда я разговариваю с другими депутатами Европарламента, у меня возникает ощущение, что трое из четырех осознают, что они делают, но следуют линии партии и государства Ангел Джамбазки евродепутат от Болгарии

Небольшие компании, которые составляют подавляющее большинство рынка перевозок, опасаются банкротства. Около половины из них не переживут изменений, и ВВП Болгарии также может сократиться на 3%.