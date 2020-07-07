Кандидаты в президенты Польши Дуда и Тшасковский провели дебаты по отдельности

Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский не смогли договориться о теледебатах лицом к лицу и выступили по отдельности в преддверии второго тура выборов главы государства.

Тшасковский, представляющий крупнейшую в стране оппозиционную партию "Граждансая платформа", принял участие в дебатах в Лешно, организованных его избирательным штабом на частном канале TVN. Дуда был приглашен, но приехать отказался, заявив, что его оппонент якобы хочет устроить дискуссию под патронатом иностранных медиа. В Лешно Тшасковский обратил внимание избирателей на борьбу с климатическим кризисом и выразил мнение, что в области энергетической политики надо сделать ставку на возобновляемые источники энергии.

Анджей Дуда отвечал на вопросы журналистов и зрителей в Коньске, куда не пожелал прибыть Тшасковский. Дебаты транслировало Польское телевидение. Дуда пообещал продолжать меры по помощи молодым бизнесменам и аграриям в случае второй волны коронавирусной инфекции. В то же время он заявил, что благодаря "антикризисному щиту" экономика возвращается в норму.

В первом туре состоявшемся 28 июня Анджей Дуда набрал 43,5% голосов избирателей Тшасковский 30,4%. Очередной и последний раунд борьбы за высший пост в государстве состоится 12 июля.