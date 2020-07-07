Коронавирус: почти 12 млн зараженных

В США количество зараженных перевалило за 3 миллиона, эпидемия по-прежнему распространяется быстрыми темпами. Часть наблюдателей полагает, что ежедневное выявление инфицированных в количестве нескольких десятков тысяч связано с массовой проверкой на вирусоносительство. Тесты проводятся всем желающим, особым решением Конгресса диагностика бесплатна для всех тех, кто решил сдать анализ.

Другие указывают, что стремительное распространение заражение - это в первую очередь пренебрежение мерами профилактики, в частности, отказом от ношения маски и мытья рук.

Президента Трампа многие критиковали за отказ надевать маску во время публичных мероприятий Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

"Я не могу уважать тех, кто игнорирует санитарные нормы, не надевает маску и не соблюдает социальное дистанцирование", - заявил Том Хэнкс, сам перенесший COVID-19.

Не лучшим образом обстоят дела и в Южной Америке. В Бразилии, несмотря на то, что пандемию под контроль взять не удается, бизнесы открываются в крупных агломерациях, таких. как Сан-Паулу.

- Я думаю, что если соблюдать меры санитарной профилактики, чтобы было расстояние между столиками, чтобы носить маски на улице, мне кажется, что тогда стоит все таки разрешить бизнесам работать.

Официальные Афины, видя, что в Сербии ситуация с эпидемией выглядит не слишком благоприятной, разрешили пересекать границу гражданам этой балканской страны лишь в исключительных случаях.

В Испании в настоящий момент карантинные меры действуют локально в Галисии и в Каталонии, сообщается, что кабинет министров на своем заседании может рассматривать частичное введение режима ЧС в затронутых вспышкой инфекции областях.