Группа ученых призывает ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху

Всемирная организация здравоохранения недооценивает риск распространения коронавируса по воздуху. Этим обеспокоены ученые из разных стран. Они считают, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе гораздо дольше, чем полагает ВОЗ. Речь в особенности идет о замкнутых, или плохо проветриваемых помещениях, а так же об общественном транспорте. Именно возможной передачей коронавируса воздушно-капельным путем можно объяснить, почему инфекция распространялась с огромной скоростью во время репетиций хора, или обедов с большим числом пригашенных.

Пол Эдельштейн, эксперт в области патологии, Пенсильванский университет: "Я согласен с тем, что стоит обратить внимание на все способы передачи коронавируса по воздуху, и, что стоит лучше проветривать помещения. Это разумно. Единственное, что не было упомянуто в заявлении этих ученых, так это необходимость купировать первичный источник инфекции. Другими словами, предотвратить передачу вируса людьми".

Под открытым письмом руководству ВОЗ, где говорится о риске передачи коронавируса воздушно-капельным путем, подпись поставили 239 исследователей из 32 государств.

The Royal Society, ведущее научное общество Великобритании, так же опубликовало заявление с настоятельной рекомендацией носить всем защитные маски. Призыв озвучили после того, как в двух новых отчетах были представлены доказательства эффективности маски непосредственно для того, кто ее носит, поскольку она защищает владельца.

Пол Эдельштейн, эксперт в области патологии, Пенсильванский университет: "Ношение маски помогает предотвратить передачу капелек двух видов, как больших так и мельчайших. Прежде чем распадаться на микрочастицы, в воздух (от зараженного человека) сначала попадут капли более крупного размера, которые захватывает маска".

Специалисты Всемирной организации здравоохранения изучают сделанное международной группой ученых предложение признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, и учитывают такую возможность в своих рекомендациях. Об этом на брифинге в Женеве сообщила технический эксперт ВОЗ Бенедетта Аллегранци.