Жаир Болсонару заразился COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Ранее во вторник глава государства отменил все запланированные на эту неделю мероприятия из-за подозрительных симптомов, напоминающих COVID-19.
По его словам, для лечения он начал принимать гидроксихлорохин. Сейчас президент чувствует себя лучше.
Болсонару неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями в связи с пандемией. Глава государства утверждал, что они приведут к катастрофическим последствиям для экономики страны. При этом президент неоднократно говорил, что опасность коронавируса преувеличена и называл COVID-19 "гриппчиком".
Бразилия сейчас на втором месте по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире. В стране выявлено 1,6 млн заболевших, из них 65,4 тыс. человек умерли.