Суд признал журналистку Прокопьеву виновной в оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и назначил ей штраф 500 тыс. рублей, передает "Интерфакс". Прокуратура просила для нее шесть лет колонии.

Прокопьева сообщила, что намерена обжаловать приговор. "Я не рассчитывала на то, что меня признают невиновной. Будем обжаловать", - сказала она после заседания суда.

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове вышла программа Прокопьевой, в которой она рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Журналистка предположила, что 17-летнего Михаила Жлобицкого, который принес в здание самодельное взрывное устройство, могло подтолкнуть к этому государство. Сам Жлобицкий погиб в результате взрыва, трое сотрудников ведомства были ранены.

По мнению следствия, в словах Прокопьевой прозвучало оправдание терроризма. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение. 19 октября СКР завершил следствие, в марте 2020 года прокуратура утвердила обвинительное заключение. 3 июля прокурор запросил для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрета на профессию на четыре года.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выступил за отмену обвинительного приговора и штрафа. "Конечно, я рад, что она (Прокопьева) останется на свободе, надеюсь, что в этом сыграло свою роль и гражданское и журналистское сообщество. Но штраф в 500 тысяч рублей - за что?", - передает его слова "Интерфакс".

Ранее он заявлял, что не видит в словах журналистки состава преступления и надеется на оправдательный приговор суда. "Наша точка зрения основывается на мнении многочисленных независимых экспертов-филологов из разных институтов страны, по заключению которых в словах Светланы не было оправдания терроризма", - сказал он.

В понедельник за журналистку вступились и правозащитники. "Уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Мемориала", которое подписали более 30 активистов.

В нем отмечается, что "оправданием терроризма обвинение считает попытку журналиста разобраться в его причинах и высказанное в этой связи мнение, что ответственность за террористические преступления лежит и на государстве".

"Мы убеждены - в действиях Светланы Прокопьевой нет состава преступления. Выполняя свой профессиональный долг, журналист вправе свободно распространять информацию не только о событиях, но и об идеях, и высказывать свое собственное мнение по волнующим общество событиям", - говорится в заявлении.

В пятницу и субботу пикеты в поддержку Прокопьевой прошли в Москве и Пскове.