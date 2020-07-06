Дефицит масок во Франции: кто виноват?

Французское правосудие решит, кто виноват в недостатке медицинских масок в стране в начале эпидемии коронавируса и еще большем их дефиците на пике.

9 поданных жалоб легли на стол генерального прокурора. Теперь кассационный суд должен решить, открывать ли дело против 3 министров: экс-премьера Эдуара Филиппа и бывшего и нынешнего министров здравоохранения — Аньес Бузен и Оливье Верана.

Если разбирательства не избежать — чиновникам могут инкриминировать бездействие перед лицом серьезной угрозы безопасности людей. Санкции, предусмотренные статьей обвинения - тюремный срок до 2 лет и штраф в 30 тысяч евро.

Кроме того, парламентская комиссия по расследованию предпринятых мер в связи с эпидемией должна будет прекратить работу или, по крайней мере, приостановить свою деятельность.

С марта в суд было подано около 90 жалоб, 9 из них дошли до прокуратуры, еще 33 подлежат рассмотрению.

Суд республики — единственный судебный орган во Франции, уполномоченный подвергать министров преследованию за действия, совершенные ими при исполнении своих обязанностей.

От COVID-19 во Франции скончались около 30 тысяч человек, более 200 тысяч были инфицированы.