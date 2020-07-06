Хорватия: правящая партия — в поисках большинства

Лидер хорватской оппозиции Давор Бернардич объявил о своей отставке после поражения на всеобщих выборах коалиции "Перезагрузка", возглавляемой его Социал-демократической партией.

Коалиция финишировала второй с 41 мандатом, в то время как консервативное Хорватское демократическое содружество премьер-министра Андрея Пленковича (ХДС) консолидировало свою власть, набрав 37% голосов.

Золтан Шипошедь, Euronews:

"Вся Хорватия говорит о цифре 66. Именно такое количество мест в парламенте достанется Хорватскому демократическому содружеству. Но сейчас число 34 важнее, потому что явка составила 34 процента. За последние дни мы опросили десятки людей, и большинство из них сказали: они не интересуются политикой, и не голосуют они, потому что все партии предлагают одно и то же. Андрей Пленкович сталкивается сейчас с массой трудностей при действительно низкой легитимности, и это будет непросто."

Коалиция Зеленых и Левых вошла в хорватский парламент с 7 мандатами. Один из главных сюрпризов воскресных выборов — Хорватия впервые присоединяется к "зеленой волне", которая берет свое начало с последних европейских выборов.

Националистическое "Движение за отечество" заняло третье место в гонке, определив себя как решающую силу для формирования большинства. Но Пленкович уже начал изучать возможность союза с партиями национальных меньшинств, зарубежной хорватской диаспорой и другими небольшими группами.

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