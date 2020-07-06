В Бейруте протестную акцию устроили таксисты

Ливанские таксисты устроили акцию протеста в Бейруте. Сотни водителей подъехали к зданию министерства внутренних дел страны. Они возмущались резким падением национальной валюты и ростом цен. Манифестанты требовали увеличить плату за проезд и освободить таксистов от дорожного налога.

Али Шакур, водитель такси: "Мы вышли на демонстрацию из-за цен на наши услуги и налогов. Мы хотим, чтобы нам сочувствовали. У нас нет страховки, ничего нет. Мы припарковали машины, потому что никто нас не поддерживает. Никто не помогает. Государство о нас не заботится".

Волну протестов в Бейруте и других городах спровоцировал обвал национальной денежной единицы (ливанского фунта), который обесценился на 80%. В стране выросли цены на хлеб и другие продукты, а также на горюче-смазочные материалы. Несколько дней назад на призыв оппозиции выступить против правительства и призвать его к отставке откликнулось множество жителей столицы. Разгневанные граждане жгли на улицах автомобильные покрышки и мусорные баки.