Глава европейской прокураторы "готова к нападкам"

_Европейский союз активизирует борьбу коррупцией, и вскоре новое ведомство, первая в истории Европейская прокуратура займется делами о бюджетных нарушениях в странах-членах. Слово - главе прокуратуры Лауре Кодруца Кёвеши._

Вопрос: "Европейский союз готовится внести сотни миллиардов евро в Фонд восстановления, а также в европейский бюджет на 7 лет. Вполне вероятно, что у преступных организаций уже есть виды на эти деньги, по крайней мере, на их часть. Как оградить фонды ЕС? На каких отраслях, проектах, на каких странах-членах вы сосредоточите ваше внимание?"

Лауре Кодруца Кёвеши: "Вы говорили о проекте бюджета. Так вот, я предлагаю не забывать несколько простых принципов: больше денег означает больше гибкости и меньше правил. Это может увеличить риск мошенничества вокруг этих сумм. Европейская прокуратура - это механизм сдерживания преступников, но он не единственный. В ЕС есть несколько учреждений, которые могут участвовать в этих совместных усилиях по предотвращению и борьбе с мошенничеством в финансовых интересах ЕС".

Вопрос: "Как вы думаете, существует ли системный риск коррупции в Европе и увязан ли он с конкретными политическими фигурами?"

Лауре Кодруца Кёвеши: "Коррупция существует почти во всех странах, а не только в государствах-членах. Однако на местах, вы правы, коррумпированность напрямую связана с властями, со степенью их вовлеченности в процесс. Тем не менее неверно говорить, что вот одна страна - коррумпированная, а другая нет".

Вопрос: "Каковы основные препятствия в проекте запуска Европейской прокуратуры?"

Лауре Кодруца Кёвеши: "Во-первых, я бы сказала о дефиците финансов, бюджета это может стать первым препятствием. Второй барьер - это сроки. Вот вам пример: европейских прокуроров планировалось назначить в конце прошлого года, но до сих пор этого не произошло. Мы не можем сформировать коллегию без европейских прокуроров, а вне коллегии невозможно закрепить процессуальные нормативы, разработать базу, на которую мы будем опираться. Процедура затянулась, так как Мальта не предложила подходящих кандидатов. В результате с декабря процесс стоит, я надеюсь, что европейские прокуроры будут назначены как можно скорее".

Вопрос: "В Чехии идет следствие вокруг компании, связанной с премьер-министром, структуру подозревают в растрате европейских фондов. Вы возьметесь за этот случай?"

Лауре Кодруца Кёвеши: "Очень трудно обсуждать возможные дела, мы должны опираться на полномочия, на установленный регламент. Приоритет дел установит коллегия, она объединит 22 прокурора из стран, участвующих в проекте. Мне как главе ведомства важно заниматься всеми делами, относящимися к нашей компетенции, независимо от того, кто или где совершил преступление. В конце концов наша роль на этом месте заключается в обеспечении правосудия - абсолютно для всех".

Вопрос: "Считаете ли вы, что отказ Польши и Венгрии от участия в европейской прокуратуре увеличит риск коррупции, связанной с освоением еврофондов на местах?"

Лауре Кодруца Кёвеши: "Не только Венгрия и Польша не являются членами европейской прокуратуры. Швеция, Дания и Ирландия также не вошли в проект. Мне сложно комментировать причины, по которым эти государства-члены не присоединились к Европейской прокуратуре. Это политическое решение, и я не могу давать ему оценку.

Мы будем расследовать некоторые преступления, в которых замешаны эти страны-члены, их граждане, к примеру, их структуры и территория. Мы также будем сотрудничать с властями этих государств, используя инструменты правового партнерства, которые уже есть в нашем распоряжении".

Вопрос: "В правонарушениях задействованы не только политики, но и порой мошенники "в белых воротничках", осуществляющие отмывание денег по линии международных организаций. Как действовать против них?"

Лауре Кодруца Кёвеши: "Что дает Европейская прокуратура, когда дело доходит до такого рода расследований? Ну, во-первых, с новой структурой значительно сокращается список ограничений для прокуроров на местах, во-вторых, обмен информацией будет осуществляться быстрее и эффективнее. Мы также усовершенствуем порядок устранения ущерба, причиненного в результате того или иного нарушения. Доказательства, представленные прокурорами в одном государстве-члене, могут быть использованы в другой стране. Все эти преимущества позволят Европейской прокуратуре стать институтом, который в корне изменит способ проведения расследований в сфере финансового мошенничества и организованной преступности".

Вопрос: "С тех пор, как вы покинули румынское агентство по борьбе с коррупцией, мы больше не слышим о громких делах из этой страны. С вашим уходом с поста в Румынии исчезла коррупция?"

Лауре Кодруца Кёвеши: "Я оставила пост в агентстве два года назад, и мне сегодня трудно комментировать то, что там происходит. Однако мы должны учитывать, что в последние три года румынское правосудие постоянно подвергалось нападкам. Многие прокуроры и судьи подвергались преследованиям - в том или ином виде. Против них было возбуждено множество дисциплинарных, а иногда и уголовных дел.

Как следствие, независимость правосудия постоянно ставилась под сомнение, под удар - со всеми этими нападками и постоянными законодательными изменениями".

Вопрос: "В Румынии вас обвиняли во многих вещах, например, в том,что вы представляете интересы иностранных спецслужб. Вы готовы противостоять подобным атакам на европейском уровне?"

Лауре Кодруца Кёвеши: "Я всегда считала, что эти нападения, которым подвергалась не только я, но и все прокуроры, на самом деле были критерием оценки качества и эффективности нашей работы. Поэтому да, я ожидаю новых нападок на наше ведомство и его сотрудников. Но я считаю мой прошлый опыт хорошей подготовкой к тому, что нас ожидает. Уверена, что мы сформируем очень сильную команду с европейскими прокурорами. Я не буду одинока в борьбе, мы будем единой командой, работающей на Европейскую прокуратору. Надеюсь, что наша деятельность окажет положительное влияние. Я убеждена, что нас будут атаковать, но к этому готова, думаю и мои коллеги тоже".