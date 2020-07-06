Новый французский кабинет

Бывший министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен заменил на посту главы МВД Франции Кристофа Кастанера, руководившего министерством с октября 2018 года. Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции.

Французскую дипломатию Ле Дриан возглавляет со времени прихода в Елисейский дворец президента Эмманюэля Макрона в 2017 году. Он один из ветеранов французского правительства: до этого с 2012 года в течение пяти лет политик руководил министерством обороны республики.

Пост министра вооруженных сил в кабинете сохранила Флоранс Парли, возглавлявшая военное ведомство последние три года. Ле Дриан и Парли представляли французскую сторону на встрече в Москве глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Франции в формате "2+2", которая проходила в сентябре минувшего года.

Брюно Ле Мэр остался в правительстве на посту министра экономики и финансов. Новым министром юстиции вместо Николь Беллубэ назначен известный адвокат Эрик Дюпон-Моретти. Министром культуры вместо Франка Ристера стала Розлин Башло, входившая в состав правительства в период президентства Николя Саркози, а в последнее время работавшая на телевидении. Ристер в свою очередь займется вопросами внешней торговли

Министром экологического перехода назначена глава парламентской комиссии по устойчивому развитию Барбара Помпили. Элизабет Борн, занимавшая прежде эту должность, стала министром труда.

Роксана Марасиняню назначена министром спорта. Элизабет Морено будет отвечать за вопросы гендерного равенства. Жюльен Денорманди возглавит министерство сельского хозяйства. Габриэль Атталь назначен пресс-секретарем правительства.

Всего в кабинете, возглавляемом премьер-министром Жаном Кастексом, 16 министров и 14 вице-министров. В соответствии с обещанием президента Макрона в правительстве сохранен гендерный паритет.

Переформирование правительства Франции состоялось в связи с уходом в отставку прежнего премьер-министра Эдуара Филиппа, решившего завершить свои трехлетние полномочия во главе кабинета в связи с избранием мэром крупного портового и делового центра Франции Гавра.

Как заявил накануне в своем "Твиттере" президент республики Эмманюэль Макрон, главными задачами нового правительства Франции станут "восстановление экономики и социальной сферы, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, а также охрана окружающей среды, развитие французской культуры и защита европейского суверенитета". По словам представителей Елисейского дворца, Макрон намерен подробно изложить программу предстоящих месяцев в телевизионном интервью в национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля. Как ожидается, спустя несколько дней новый премьер выступит с заявлением в Национальном собрании (нижней палате парламента).