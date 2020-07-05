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США

США: День независимости в разделённом обществе

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 Ирина Шелудкова
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США: День независимости в разделённом обществе
Авторское право  Patrick Semansky/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В День независимости, считающийся днем рождения США как свободной и независимой страны, президент Дональд Трамп пообещал защитить американские ценности от "левых радикалов анархистов, и мародеров". Об этом глава государства заявил, выступая в Белом доме на мероприятии "Салют Америке - 2020". Мы не позволим разгневанной толпе сносить наши памятники и уничтожать нашу историю, сказал Трамп.

Но национальный праздник прошел в разделённом обществе. В центре Вашингтона состоялся марш протеста против расовой дискриминации. По словам организаторов, они намеренно решили совместить протестное мероприятие с Днём независимости, чтобы напомнить что 4 июля 1853 года афроамериканцы оставались в рабстве и до сих пор подвергаются дискриминации. Демонстрации прошли во многих горах США.

В своём выступлении по случают национального праздника Дональд Трамп ничего не сказал об эпидемии коронавируса в стране и е`ё последствиях. В США от Covid-19 скончались около 130 тысяч человек, зарегистрировано 2,8 млн случаев инфекции. В последние дни установлен рекордный суточный рост заболеваемости во многих штатах.

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