США: День независимости в разделённом обществе

В День независимости, считающийся днем рождения США как свободной и независимой страны, президент Дональд Трамп пообещал защитить американские ценности от "левых радикалов анархистов, и мародеров". Об этом глава государства заявил, выступая в Белом доме на мероприятии "Салют Америке - 2020". Мы не позволим разгневанной толпе сносить наши памятники и уничтожать нашу историю, сказал Трамп.

Но национальный праздник прошел в разделённом обществе. В центре Вашингтона состоялся марш протеста против расовой дискриминации. По словам организаторов, они намеренно решили совместить протестное мероприятие с Днём независимости, чтобы напомнить что 4 июля 1853 года афроамериканцы оставались в рабстве и до сих пор подвергаются дискриминации. Демонстрации прошли во многих горах США.

В своём выступлении по случают национального праздника Дональд Трамп ничего не сказал об эпидемии коронавируса в стране и е`ё последствиях. В США от Covid-19 скончались около 130 тысяч человек, зарегистрировано 2,8 млн случаев инфекции. В последние дни установлен рекордный суточный рост заболеваемости во многих штатах.