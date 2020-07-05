Ocean Viking высадит мигрантов на Сицилии

Норвежское судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee получило разрешение итальянских властей на высадку 180 мигрантов на берег Сицилии. "Мы получили инструкцию от морских властей Италии, согласно которой должны высадить мигрантов в порту города Порто-Эмпедокле", - говорится в заявлении НПО, в котором также отмечается, что в настоящий момент судно направляется к этому порту и должно достигнуть его в понедельник.

3 июля стало известно, что Ocean Viking обратился за помощью к итальянским властям из-за обострения ситуации с мигрантами на борту. Многие из них требовали, чтобы корабль причалил к берегам Италии. Однако итальянские власти предупредили, что задержат судно, если то войдет в порт.

Работу по поиску и спасению мигрантов в Средиземном море норвежское судно после трехмесячного перерыва возобновило в конце июня.