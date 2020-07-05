Ocean Viking: карантин для мигрантов

Ocean Viking ("Оушен вайкинг") неправительственной организации SOS Mediterranee ("Сос Медитерране")может зайти в сицилийский порт в понедельник. На судне находятся 180 мигрантов,в том числе 25 детей и беременная женщина, которых волонтёры спали в открытом море в конце июня. В порту коммуны Порто-Эмпедокле пассажиров перенаправят на другое судно для карантина.

"Все мы находимся в состонии тяжелого стресса из-за сложившихся обстоятельств. Эти мигранты жили в ужасных условиях в Ливии, когда они попали к нам судно, они уже были ослаблены", — говорит управляющие директор SOS Mediterranee Софи Бо.

Ранее экипаж Ocean Viking заявил о чрезвычайной ситуации — шестеро мигрантов пытались покончить с собой из-за запрета властей Италии и Мальты на высадку, многие пассажиры вели себя агрессивно по отношению к окружающим. После заявления волонтёров власти Италии направили на судно врача и посредника в переговорах. Мигранты пройдут тест на коронавирус.