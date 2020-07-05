Львёнок Симба из Челябинска

Этот ласковый львёнок по кличке Симба живёт в приюте "Спаси меня" в Челябинске и был действительно спасён от смерти. Бывший хозяин-фотограф водил Симбу по сочинским пляжам, снимал с ним отдыхающих, а потом бросил. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, ветеринар Карен Даллакян отправился за Симбой и привёз его в критическом состоянии, а лапы у львёнка были сломаны - предположительно, чтобы не убежал.

"Любое движение для него - это какие-то боли, какие-то звуки, и любая боль сопровождается закрытием передними лапками своих глаз . То есть такое впечатление, что ему кажется, что его бьют, и он бережёт - как любой человек, любое существо - бережёт самое главное: глаза, лицо", - рассказывает Даллакян.

Он выходил Симбу вместе с сыном Вачаганом и другими добровольцами, работающими в приюте. Львёнок перенёс несколько операций и заново научился ходить. Работники приюта хотели бы вернуть его в родную среду, в один из африканских заповедников и изучают возможные варианты.

"Дальнейшая судьба Симбы будет замечательной, - говорит волонтёр Юлия Агаева, она помогла привезти Симбу. - Но есть ещё огромное количество тех несчастных львят так называемого "подвального размножения", которые страдают, которых покупают, перепродают, к которым относятся даже не как к животным, а как к куску мяса".

В начале этого года Всемирный фонд дикой природы опубликовал отчет, в котором говорится, что тысячи диких животные незаконно ввозятся, размножаются и продаются в России.