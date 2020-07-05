Розовый снег в итальянских Альпах

Учёные исследуют необычное явление: на некоторых участках ледника Презена в итальянских Альпах на высоте в 2618 метров появились розовые полосы. Специалисты полагают, что этот связано с распространением водоросли Ancylonema nordenskioeldii , которая раньше не встречалась в Италии. Такое же явление наблюдалось ранее в Гренландии.

Более 80 % солнечного излучения лёд отражает обратно в атмосферу, но когда появляются водоросли, они затемняют лед - он начинает поглощать тепло и тает быстрее. Последствия могут быть очень серьёзными: некоторые исследователи считают, что водоросли могут ещё больше ускорить таяние ледников. Но как они появились в Альпах?

Бьяджо ди Мауро из Итальянского центра научных исследований говорит:

"В этой местности мы пытаемся оценить, насколько другие явления, помимо человеческого фактора, влияют на перегрев Земли. Это могут быть и природные явления - как, например, водоросли. Но это может быть связано и с присутствием людей, которые поднимаются на такую высоту пешком или по канатным дорогам".

Как и в случае с Chlamydomonas nivalis, зелёной водорослью, ассоциирующейся с красным снегом в Антарктиде, водоросль Ancylonema nordenskioeldii в итальянских Альпах может действует во льду после прорастания её спор, чему благоприятствует тёплая температура. Возникает обратная связь: биоальбедо (отражательная способность покрытого микроорганизмами снега и льда) уменьшается, и возникает тонкий слой воды. Это способствует выживанию водоросли, которая в других условиях погибла бы. Ещё одно последствие глобального потепления.