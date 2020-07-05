Туризм и коронавирус в Европе.

Власти Словении ужесточили режим въезда на территорию республики из-за роста числа завозных случаев заражения коронавирусом. Специалисты установили, что большинство из них связаны с приездом инфицированных из соседних балканских стран.

В Хорватии в последнее время число заразившихся также растет. Этим летом страну планируют посетить около миллиона иностранных туристов В выходные на основных хорватских трассах и контрольно-пропускных пунктах на границах увеличился поток автомобилей.

Тем временем МИД Болгарии настаивает на открытии всех КПП на границе с Грецией. В субботу у пункта пропуска "Кулата-Промахон" протяженность пробок составила 15 километров. В отпуск на греческие пляжи едут не только жители Болгарии, но и граждане Румынии и Сербии. Для въезда в Грецию обязательным является заполнение специальной анкеты с указанием цели поездки и адреса. Проводится также выборочное тестирование на коронавирус.

На этом фоне отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подвергся критике за то, что предпринял зарубежную поездку без крайней необходимости в нарушение рекомендаций британского правительства. В ответ Джонсон-старший заявил, что отправился в Грецию "по исключительно важному делу". Ему необходимо было подготовить к сдаче в аренду свою виллу на севере страны.