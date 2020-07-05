Коронавирус: меры в Европе

На Даунинг-стрит в Лондоне почтили память скончавшихся от Covid-19. В Великобритании умерли 44 198 человек, это самый высокий показатель в Европе. премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что ежедневно регистрируемое в стране количество смертей по-прежнему остается сравнительно большим, однако подчеркнул, что и этот показатель медленно идет на спад.

В Англии в субботу начался самый масштабный этап снятия карантина — открылись рестораны, кафе и пабы, разрешение возобновить работу при соблюдении ряда ограничений получили парикмахерские, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи.

Между тем в испанской Каталонии из-за значительного роста числа инфицированных новым коронавирусом вновь введен карантин. Ограничительные меры распространяются на район Сегрия в провинция Льейда с населением более 200 тысяч человек. На территории местной больницы открыт полевой госпиталь, он может принять 105 пациентов дополнительно. Очаги новой вспышки инфекции были выявлены в основном на фермах, которые нанимают для сбора урожая сезонных рабочих.