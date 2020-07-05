Правящая партия Хорватии побеждает на всеобщих выборах

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович имеет все шансы сохранить свой пост после подсчёта 30% бюллетеней его партия "Хорватское демократическое содружество" лидирует на прошедших всеобщих выборах. Она получает 71 место в Саборе - однопалатном парламенте страны.

На втором месте - коалиция "Перезагрузка" по главе с основной оппозиционной силой страны Социал-демократической партией Давора Бернардича. У неё пока 45 мандатов.

"Движение за отечество" эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро на третьем месте и может рассчитывать на 16 мест.

В выборах в Хорватии принимали участие 192 политических блока, партии и независимых кандидата. На избирательные участки были призваны 3 млн 860 тыс человек.

Сабор Хорватии из 151 депутата обновляется раз в четыре года : 140 законодателей выбирают живущие в стране граждане, 3-х- зарубежная хорватская диаспора, а ещё 8 проходят в парламент от национальных меньшинств.