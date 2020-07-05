Алжир требует от Франции извинений

В Алжире в 58-ю годовщину провозглашения независимости страны прошла церемония захоронения останков 24 участников сопротивления французскому колониализму, которые погибли в середине XIX века. Они принимали участие в восстании 1849 года. Бойцов убили и обезглавили, а их черепа увезли на родину французские офицеры в качестве трофеев. Позже останки алжирцев хранились в Национальном музее естественной истории в Париже.

Власти Алжира несколько лет добивались возвращения останков бойцов за независимость, которых на родине считают патриотами и героями. Спустя почти 170 лет - 2 июля - Франция их вернула. Это позволило ослабить напряженность в отношениях между двумя странами. Алжирский президент Абдельмаджид Теббун назвал колонизацию своей страны французами "преступлением против человечности" и заявил, что следующим шагом для развития двусторонних связей должны быть извинения Франции.