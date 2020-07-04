Трамп защитит памятники от "левых фашистов"

Выступление президента США Дональда Трамп в штате Южная Дакота на праздничном мероприятии в честь Дня независимости прошло на фоне акции протеста. Полиция применила перцовые баллончики для разгона манифестантов и отогнала три фургона, перекрывавших дорогу. Около 15 демонстрантов были задержаны. Манифестацию организовали представители коренных народностей, они напомнили, что мемориал "Монт Рашмор" с высеченным на горе барельфом со скульптурными портретами четырёх президентов США, расположен в горном массиве Блэк-Хилс, территории которого были отобраны поселенцами у индейцев племени Лакота в XIX веке.

Акция протеста в Южной Дакоте AP Photo/Stephen Groves

Трамп назвал участники движения против расовой дискриминации в США "новыми левыми фашистами" и заявил, что они хотят уничтожить историю и ценности страны и "низвергнуть американскую революцию".

"Я направляю федеральные силы правопорядка для охраны наших памятников, ареста мятежников и привлечения к ответственности нарушителей закона. Люди, которые повредили либо осквернили статуи и памятники, получат как минимум 10 лет тюрьмы", — заявил Трамп. Президент объявил также о создании нового памятника под названием "Национальный сад американских героев". По словам Трампа, в открытом парке будут установлены статуи величайших американцев, которые когда-либо жили.

Дональд Трамп с супругой в Южной Дакоте. AP Photo/Alex Brandon

Речь президента прозвучала на фоне эпидемии коронавируса, жертвами которой стали уже 125 тысяч американцев. Больше всего в мире инфицированных зарегистрировано в США — 2 671 220. В пятницу здесь был зарегистрирован новый суточный рекорд — выявлено более 56 тысяч новый случаев инфекции. Однако президент практически не затронул тему эпидемии в своем выступлении. Наблюдатели называют эту речь Трампа самой "неамериканской" в истории — в праздник, которые объединяет американцев, президент предпочёл подчеркнуть всё, что сегодня разделяет жителей страны, а само мероприятие у национального мемориала было больше похоже на предвыборную кампанию, а не празднование Дня независимости.