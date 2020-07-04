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Великобритания

Открытие Англии

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 Павел Барсуков
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Снова в бары!
Снова в бары!   -   Авторское право  Alberto Pezzali/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В то время как многие страны вводят новый карантин, в Англии только постепенно снимают старый. Впервые за три месяца открываются пабы, парикмахерские, рестораны, церкви, библиотеки и кинотеатры. Части королевства в разном темпе снимают ограничения. В Англии новый этап начался не с понедельника, как обычно, а с выходных. В прессе этот день даже окрестили "Великой субботой".

При этом пока остаются закрытыми театры, спортивные клубы, салоны красоты, бассейны, запрещены концерты. В открытых заведениях соблюдаются жёсткие нормы безопасности: если нужно ждать в очереди — стоять придётся на улице, а пабы станут похожи на рестораны: толпиться у стойки нельзя, а заказ предпочтительно делать через специальное приложение.

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