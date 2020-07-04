Открытие Англии

В то время как многие страны вводят новый карантин, в Англии только постепенно снимают старый. Впервые за три месяца открываются пабы, парикмахерские, рестораны, церкви, библиотеки и кинотеатры. Части королевства в разном темпе снимают ограничения. В Англии новый этап начался не с понедельника, как обычно, а с выходных. В прессе этот день даже окрестили "Великой субботой".

При этом пока остаются закрытыми театры, спортивные клубы, салоны красоты, бассейны, запрещены концерты. В открытых заведениях соблюдаются жёсткие нормы безопасности: если нужно ждать в очереди — стоять придётся на улице, а пабы станут похожи на рестораны: толпиться у стойки нельзя, а заказ предпочтительно делать через специальное приложение.